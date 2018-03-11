Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz hafta Bağcılar’da yaşandı. 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak aldı. Ara sokağa götürdüğü kediyi yerden yere vuran şahıs, bununla da yetinmeyerek hayvana tekme attı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde şahsın eczaneye doğru geldiği, kapı önünde duran kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdüğü ve burada yere atarak tekmelediği görülüyor.
OLAYI GÖREN ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ
Kediye yapılan şiddet anına tanık olmadığını, görüntüleri sonradan izlediğini belirten bir esnaf, “Ben olayı görmedim. Ama duydum. Görsem kesinlikle müdahale ederdim. Hayvanlar da bir can taşıyor. Onların da canı var. Maalesef insanlarımız çok duyarsız davranıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.
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