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Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 16:23 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar’da hamile kediyi yerden yere vuran şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşet görüntüleri hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz hafta Bağcılar’da yaşandı. 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak aldı. Ara sokağa götürdüğü kediyi yerden yere vuran şahıs, bununla da yetinmeyerek hayvana tekme attı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde şahsın eczaneye doğru geldiği, kapı önünde duran kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdüğü ve burada yere atarak tekmelediği görülüyor.

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OLAYI GÖREN ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Kediye yapılan şiddet anına tanık olmadığını, görüntüleri sonradan izlediğini belirten bir esnaf, “Ben olayı görmedim. Ama duydum. Görsem kesinlikle müdahale ederdim. Hayvanlar da bir can taşıyor. Onların da canı var. Maalesef insanlarımız çok duyarsız davranıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adi herif inşallah biride seni öyle yerden yere vurur ne istiyosun dilsiz gariban hayvandan:(((
Cenabı Allah boşuna cehennemi yaratmadı. Kötüler için yaşasın cehennem.!!!
Vicdansız-Ahlaksız-Sözde Müslüman Zat. Beğenmediğiniz Ateist lerin büyük kısmı Ahlak sahibidir. Bu vicdansızlığı yapamaz Allah niye ben sizin ne dediğinize bakmam diyor işte bu yüzden. Adam Ateistim veya Müslümanım diyor. Bakalım Allah senin hakkında ne düşünüyor. Yaşasın Zalimler için Cehennem.
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