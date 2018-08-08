'Hamileyim' diye bindiği otomobilde, sürücünün parasını çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da hamile olduğunu ve hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyerek bindiği otomobilde, sürücü Erdal A.'nın (37) 3 bin 500 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen Maviş K. (28), polis tarafından yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Maviş K., iş çıkışı otomobiliyle evine giden Erdal A.'yı el kaldırarak durdurdu. Hamile olduğunu, hastaneye gitmesi gerektiğini anlatan Maviş K., bindiği araçta bir süre sonra sancısı olduğunu söyledi. Kendisiyle ilgilenen sürücüye sarılan Maviş K., Erdal A.'nın cebindeki 3 bin 500 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Ardından sancısının geçtiğini söyleyen kadın, araçtan indi. Evine giden Erdal A. cebindeki paranın çalındığını fark edince polise başvurdu.

KATALOGDAN TESPİT ETTİ

Polis ise son dönemlerde bu tür olayların sıkça meydana geldiğini belirterek, Erdal A.'ya aynı yöntemle soygun yapan kadınların bulunduğu sabıka kataloğunu gösterdi. Erdal A., kataloğu tek tek inceleyerek aracına binenin Maviş K. olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis, Maviş K.'nin Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Maviş K., parayı kendisinin almadığını, buna karşın Erdal A.'nın zararını karşılamak istediğini belirtti. 3 bin 500 lirayı geri veren Maviş K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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