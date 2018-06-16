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Hamur makinesinde uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 16:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasndan uyuşturucu hap yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hamur makinesinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasndan uyuşturucu hap yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Küçükçekmece’de bulunan kargo firmasına 6 Haziran’da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hamur makinesine zulalanmış 3 kilo 266 gram ecstacy hap ele geçirildi. Narkotik polisleri kargo firmasına hamur makinasını telsim eden Suriye uyruklu 29 yaşındaki M.E.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen Suriye uyruklu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mankeme tarafından tutuklandı.

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Hamur makinesinde uyuşturucu hap ele geçirildiHamur makinesinde uyuşturucu hap ele geçirildiHamur makinesinde uyuşturucu hap ele geçirildiHamur makinesinde uyuşturucu hap ele geçirildi

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