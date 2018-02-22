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Hamzabeyli sınır kapısında 6 ‘kripto’ para makinesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:03 | Son Güncelleme

EDİRNE’de Bulgaristan’dan giriş yapan bir otomobilde ‘kripto’ para üretiminde kullanılan 6 makine ele geçirildi.

Hamzabeyli sınır kapısında 6 ‘kripto’ para makinesi ele geçirildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de Bulgaristan’dan giriş yapan bir otomobilde ‘kripto’ para üretiminde kullanılan 6 makine ele geçirildi. Araç sürücüsü ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.
Bulgaristan’dan Türkiye’ye Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden giriş yapan Gürcistan uyruklu T.T.’nin kullandığı araç, gümrük ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada kripto para üretiminde kullanılan 6 makine ve bunlara ait güç kaynağı ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü T.T. ile yanındaki arkadaşı Azerbaycan uyruklu D.P. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Hamzabeyli sınır kapısında 6 ‘kripto’ para makinesi ele geçirildi

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