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Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

Kardeşi, Hanımağa lakaplı emlakçı Gülay Kalaycı'dan haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Gülay Kalaycı'nın, Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı da iddia ediliyordu. Skandalda yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Yalova'da ve Çanakkale'de emlak işiyle uğraşan "Hanımağa" lakaplı Gülay Kalaycı, 6 gün önce 2 çocuğunu ablası Fatma Mehmetçik'e bıraktıktan sonra sırra kadem bastı. Bir daha kendisinden haber alamayan ablası, savcılığa kayıp başvurusunda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Kalaycı ve ortağı M.B.A.'nın Çanakkale Biga'da bir polis tarafından silahla vurulduğu, daha sonra 2 ortağın hastanedeki tedavilerinin ardından ortalıktan kayboldukları ortaya çıktı.

2 ortağın 6 milyon 800 bin lira aldığı Yalova'da görevli polis memuru L.A.'nın dolandırıldığını düşünerek Kalaycı'yı ayak parmağından, ortağı M.B.A.'yı da dizinden vurduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok sayıda mağdur, Kalaycı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülay Kalaycı saadet zinciri emlak zinciri

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