'Hanımeli Çarşısı' emeğe değer katıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, ev ekonomisine katkı yapmak isteyen kadınlar, evlerinde büyük emekle yaptıkları el işlerini Sivas Belediyesi'ne bağlı Hanımeli ve El Sanatları Çarşısı'na getiriyor. Ürünler, çarşıda satıldıktan sonra paraları da kadınların hesaplarına yatırılıyor. Yaklaşık 10 yıl önce kurulan, 1800 üyeli Hanımeli Çarşısı'nda el emeği, göz nuru ürünler satışa sunuluyor. Sivas Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Hanımeli Çarşısı, üretici kadınların yaptığı el işlerini alıcıyla buluşturuyor. Kadınlar, evlerinde yaptıkları el ürünlerini getirdikleri çarşıda kendi belirledikleri fiyat üzerinden satışa çıkarıyor. Ürün satıldıktan sonra kadınların açtırdıkları banka hesaplarına paraları yatırılıyor. Kadınlar, bu sayede ev ekonomisine katkı sağlıyor. Hanımeli Çarşısı'nda 1800 kadının yaptığı el emeği, göz nuru 230 çeşit ürün sergilenerek, satışa sunuluyor. Sivas Belediyesi personelinin çalıştırıldığı Hanımeli Çarşısı'nda; Sivas bıçağı, kemik tarak, ahşap ağızlık ve kalemlik, ahşap tablo, tezhip, minyatür, ebru, filografi, kaligrafi, hat sanatı ürünlerinin yanında dikiş nakış, mefruşat ve çeyiz ürünleri de satışa sunuluyor. Hanımeli Çarşısı bu özelliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 'HANIMLAR, EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR' Sivas Belediyesi Hanımeli Çarşısı Birim Sorumlusu Bilal Kolsuz, kuruluş amaçlarının Sivas'ta yaşayan dezavantajlı grupların avantajlı hale getirilmesi, onlara sosyal yaşam alanı oluşturulması olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şu anda geldiğimiz noktada Hanımeli Çarşısı olarak zirvedeyiz, diyebiliriz. Türkiye'de bu konseptte kurulan ilk örnek kuruluşlardan birisiyiz ve diğer şehirlerdeki bir çok belediyemize örnek teşkil ettik. Hanımeli Çarşısı dediğimizde Sivas'ın tarihi sürecinde Sivas'la özdeşleşmiş el sanatlarından tutun da Sivaslı kadınların kendi imkanlarıyla yapmış oldukları el sanatlarının hepsini içerisinde barındırıyor. 1800 üyemizin 1040'ı her hafta ürün getiriyor. Üyelerimiz bize ürünü bırakıyorlar, biz burada ürünleri sergiliyoruz. Satılan ürünlerin parasını her ayın sonunda daha önce açtırmış oldukları hesaba yatırıyoruz. Ürünlerimiz üzerinde ticari bir kazancımız asla olmuyor. Ürünü bırakırken belirlenen fiyatlardan satıyoruz. 5 bin 300 adet ürünümüz mevcut şu anda bu ürünler 230 çeşit kalemden oluşuyor. Temel giderlerimiz tamamen belediyemiz tarafından karşılanıyor. Çalışanlarımız belediye personeli. Haftanın 6 günü hizmet veriyoruz. Ürünlerin burada sergilenme süresi 6 ay. Bu sürede ürün satılmaz ise 6 ay sonra üyemize geri teslim ediyoruz. Tabi burada her ürüne bir barkot çıkarıyoruz. Her bir barkodun üyenin cari kodu var ve o kod üzerinden barkotluyoruz. 1800 üyemizin hiçbir ürünü birbiriyle karışmıyor. Bir yıl içerisinde toplam 20 ile 25 bin arasında ürünün sergiliyoruz. Bunun 18 bin ile 20 bin arası ürünü satmış oluyoruz. Ürünlerimizin sayı ebadı yüksek ama el yapımı ürünler olduğu için mali değeri düşük." 'HANIMELİ ÇARŞISI EVİME VAKİT AYIRABİLMEMİ SAĞLADI' Yaklaşık 1,5 yıldır Sivas'ta oturan, daha önce Kayseri'de yaşamını sürdüren Zehra Civelek (30) aktif iş yaşamının ardından görevinden ayrılarak, Sivas'a taşındığını ve evde işsiz otururken, arkadaşlarının sayesinde Hanımeli Çarşısı'nı öğrendiğini söyledi. Civelek "Önce kendime kesinlikle güvenmiyordum. Ürünler satılır mı, ben yapabilir miyim diye ön yargılarım vardı. Daha sonra ürünlerin hemen satılmaya başladığını gördüm. Buraya geldikçe ev hanımlarının ne kadar faydalı olabildiğini gördüm. Şöyle bir kanı var. Ev hanımları çoğunlukla evde işsizler oturuyorlar ama gerçekten de yeri geliyor buraya ürün yetiştirebilmek için işimizi bırakıyoruz. Hepsinden önemlisi buranın bize katkı sağlıyor olması. Çünkü yeri geliyor paramız olmuyor ama buradan sattığımız ürünlerle kendimize ve eşimize hatta evimize katkıda bulunuyoruz" dedi. 'ÜRÜNLERİMİZ KARŞILIKSIZ SATILIYOR' 7 yıldır çarşıya ürünler yapan Serpil Polat (45) ise el işi yaptıkça hem psikolojik olarak rahatladığını hem de kendisine gelir sağladığını söyledi. Polat, "Buradan çok memnunuz. Dilerim böyle yerler daha da çoğalır. Burada çalışanlar güler yüzle davranıyorlar. Biz bir aile gibi olduk. Bizler içinde büyük bir fırsat. Belediyemizin bu hizmetinden dolayı çok memnunuz. Allah onlardan razı olsun. Hiç değilse kendi ürünlerimizi yapıp karşılıksız satabiliyoruz. Buraya getirdiğimiz ve satılan ürünlerin ücreti hiçbir kesinti yapılmadan hesabımıza aydan aya yükleniyor. Bizler de yeri geliyor ev ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, yeri geliyor evlatlarımıza destek oluyoruz yeri geliyor torunlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Aylık 50 TL kazandığımızda oluyor, 400- 500 lira kazandığımızda oluyor" diye konuştu.