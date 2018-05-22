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Hapis cezasıyla aranırken sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle yakalanan E.C., tutuklandı.

Hapis cezasıyla aranırken sahte kimlikle yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle yakalanan E.C., tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlik kontrolünde durumundan şüphelendikleri E.C.'yi kontrol etti. Yapılan incelemede, E.C.'nin verdiği kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Parmak izi incelemesinde ise E.C.'nin cezaevi firarisi olduğu; hırsızlık, silahla yağma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi 6 ayrı suçtan arandığı, hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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