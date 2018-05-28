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Harabeye dönen 4 asırlık ahşap cami, restore edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bulunan 400 yıllık ahşap cami, tavanında ve tabanındaki çökmelere nedeniyle harabeye döndü.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bulunan 400 yıllık ahşap cami, tavanında ve tabanındaki çökmelere nedeniyle harabeye döndü. Tekkeköy Belediyesi yetkilileri, caminin restore edilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Samsun'da Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan tarihi ahşap cami, bakımsızlık nedeniyle çürümeye başladı. Yaklaşık 400 yıl önce Osmanlı döneminde yapıldığı belirtilen ve yapımında bazı bölümlerinde çivi kullanılmaması için kurt boğazı tekniği uygulanan caminin çatısı ve zemininde çökmeler oluştu. Tarihi caminin bu durumu yürekleri sızlatırken, Tekkeköy Belediyesi'nin tescilli caminin restorasyon yapılması için planlama içinde olduğu önümüzdeki sene çalışmalara başlanılacağı belirtildi. Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, "Tekkeköy sınırları içinde 5 tane ahşap camimiz var. Bunlardan birisi de Balcalı Mahallesi'nde. Maalesef yılların vermiş olduğu yaşanmışlıkla biraz harabe hale dönüşmüş ve daha da kötüye gitmekte. Bizde Tekkeköy Belediyesi olarak önce onunu tespitini ve tescilini yaptırdık. Müze Müdürlüğü tescilledi. Bu cami 17'nci yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir ahşap cami. Çok güzel bir ahşap mimariye sahip. Tavanda ve tabanda, pencerelerin kenarlarında da yıpranmalar başlamış. Daha da kötüye gitmeden restorasyon edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. 'İBADETE AÇILIP, TURİZME KAZANDIRILACAK' Restorasyonun bir süreç olduğunu belirten Aydın, "Koruma kurulu süreci, onların denetimi ve onayında bunu yapmak zorundayız. Biz Tekkeköy Belediyesi olarak 5 yıllık programımıza aldık, restorasyon kapsamına giren diğer tarihi dokularla beraber Balcalı Ahşap Camisi de restorasyon kapsamındadır. Önümüzdeki süreçlerde de orasını restore edip, hem ibadete, hem de turizme kazandırılması için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Restorasyon ve restütisyon projeleri hazırlayıp koruma kurulundan onay aldıktan sonra bütçesini de hazırlayıp en kısa sürede restorasyon çalışmalarına başlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

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