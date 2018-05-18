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Haraç alırken suçüstü yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir büfenin sahibini tehdit ederek haraç alan 3 kişi, polis baskınıyla suçüstü yakalandı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir büfenin sahibini tehdit ederek haraç alan 3 kişi, polis baskınıyla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya merkezde büfe işleten H.O., Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak, Ş.Y., M.Y. ve Ö.G.'nin kendisini ölümle tehdit ederek 20 bin lira istediğini belirtip, şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, büfe ve çevresinde konuşlanarak şüphelileri takibe aldı. İş yeri sahibini telefonla sürekli tehdit eden Ş.Y., M.Y. ve Ö.G., bir süre sonra büfeye gelerek H.O.'ya ait kasadan bir miktar para aldı. Polisin izlediği H.O., kasadan çıkardığı 20 bin lirayı şüphelilere vererek kendisini rahatsız etmemelerini söyledi. Bu sırada baskın yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan Ş.Y., M.Y. ve Ö.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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