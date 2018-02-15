Haraç vermeyen başkanı vurdu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kendisine haraç vermeyen Meydan Dolmuş Durağı Kooperatifi Başkanı Yalçın Buğdaycı'nın tabancayla vurulup, yaralanmasını azmettirdiği ileri sürülen Hasan Bozdoğan (29) yakalandı. Olay, 6 Şubat'ta Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 'Yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından aranan Hasan Bozdoğan, Kooperatif Başkanı Yalçın Buğdaycı'yı öldürmekle tehdit edip, haraç istedi. Para vermek istemeyen Buğdaycı ile Bozdoğan arasında husumet oluştu. Bozdoğan, dolmuş şoförlerini taciz etmeye başladı. Bozdoğan, para alamayınca iddiaya göre Batuhan Çetin'i (23) Buğdaycı'yı vurması için azmettirdi. Çetin, kahvede oturan Başkan Buğdaycı'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Buğdaycı tedaviye alındı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden, silahı kullanan kişinin Batuhan Çetin olduğunu tespit etti. Birkaç gün sonra silahla birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Çetin teslim oldu. Çetin sorgusunda, "Bana küfretti. Onun için vurdum, beni kimse azmettirmedi" dedi. Yaralı Buğdaycı'nın da ifadesini alan ekipler, olayın haraç meselesi olduğunu öğrenince, Hasan Bozdoğan'ın peşine düştü. Zanlı, Mersin'de yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Bozdoğan, 'yağma, suça azmettirme' suçlarından, Çetin ise 'adam öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı.