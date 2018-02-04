Haramidere metrobüs durağında kaza

Haramidere metrobüs durağına gelen bir metrobüs, kayganlaşan yolda kayarak önünde duran metrobüse çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Haramidere metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada gelen ilk bilgilere göre, 1’i ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.