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Haramidere Metrobüs Durağı’ndaki kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 21:09 | Son Güncelleme

Haramidere Metrobüs Durağına gelen bir metrobüs kayganlaşan yolda kayarak önünde duran metrobüse çarptı.

Haramidere Metrobüs Durağına gelen bir metrobüs kayganlaşan yolda kayarak önünde duran metrobüse çarptı. Yaşanan kaza anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Haramidere Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs kayganlaşan yolda duramayarak durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada gelen ilk bilgilere göre 1’i ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, metrobüsün geldiği ve durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptığı görülüyor.

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