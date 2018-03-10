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Harbiye’de taksici dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli’de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu bulunan özel taksi kiralama firması şoförüne saldırdı.

İstanbul Şişli’de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu bulunan özel taksi kiralama firması şoförüne saldırdı. Bıçakla aracı çizen ve tekmeleyen taksi şoförü, kadın yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Aracını taksi şoförünün üzerine süren diğer sürücü, saldırıdan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, olay, gece 01.30 sıralarında Harbiye’de yaşandı. Gece arkadaşlarıyla eğlenen kadınlar, özel taksi çağırma uygulamasıyla araç çağırarak evlerine gitmek istedi. Araç ilerlerken birden önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi sürücüsü, şoförün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine daha da sinirlenen taksi sürücüsü, önce lastikleri kesti ardından aracı tekmeleyerek çizmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan kadınlar ise büyük panik yaşadı. Çığlıklar atan ve telefonla yardım isteyen kadınların korku dolu anları kameraya da yansıdı. Taksicinin üzerine sürerek saldırıdan kurtulan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

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