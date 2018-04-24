HABER

Harbiye’de yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

Harbiye’de bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Harbiye’de yangın paniği

Harbiye’de bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına dört bir yandan müdahale etti. Yangın nedeniyle restorandaki vatandaşlar dışarıya çıkarken, çevredeki vatandaşlarda panik yaşadı.
Dumanlar gökyüzünü kapladı
Öte yandan meydana gelen yangın nedeniyle bacadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın Taksim Meydanı’ndan ve Dolapdere’den de görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ardında da soğutma çalışmalarına geçildi. Vatandaşların yaşadığı panik ise kameralara yansıdı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Harbiye’de yangın paniği

Harbiye’de yangın paniği

Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktıEkşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Gece yarısı korkutan deprem!Gece yarısı korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.