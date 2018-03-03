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Hareket halindeki damperli kamyon yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında damperli bir kamyon sehir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yanarak kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre olay saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karoyulunun 72.

Hareket halindeki damperli kamyon yandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında damperli bir kamyon sehir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karoyulunun 72. kilometresinde meydana geldi. İsmail Tüysüz idaresindeki özel bir şirkete ait 03 VN 288 plakalı damperli kamyon yolda seyir halinde iken aniden alev aldı. Alevler kısa sürede kamyon kabinini sardı. Şoförün yara almadan kurtulduğu yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında kamyonun şoför kabini kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hareket halindeki damperli kamyon yandı

Hareket halindeki damperli kamyon yandı

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