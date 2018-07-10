Hareket halindeki otobüste yolcu-şoför kavgası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, özel halk otobüsü şoförü ile yolcu arasında çıkan kavga, araç içi kamerasına yansıdı. Kendi kendine ilerleyen otobüsü bir yolcu durdurdu.
7 Temmuz'da, özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine araç kendi kendine yol almaya başladı. Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı.
Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun otobüsü durdurma anları yer aldı.
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