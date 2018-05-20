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Hareket halindeki otomobilde yılan paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, hareket halindeki otomobilin içinde görülen yılan, paniğe neden oldu.

Hareket halindeki otomobilde yılan paniği

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, hareket halindeki otomobilin içinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Sürücünün park ederek içerisindekilerin terk ettiği otomobildeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
Olay, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 02 FA 513 plakalı otomobil ile hareket halindeyken, araç içerisinde boyu 1 metreden daha büyük bir yılan olduğu görüldü. Otomobilde bulunanlar panik içerisinde bağırışırken, sürücünün yol kenarına park ettiği araçtakiler hızla inerek uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yılanı yakaladı. Otomobilden çıkarılan yılan doğaya salınmak üzere götürüldü. Yılanın çıkarılmasıyla rahat nefes alan araçtakiler, yola devam ettiler.

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Hareket halindeki otomobilde yılan paniğiHareket halindeki otomobilde yılan paniğiHareket halindeki otomobilde yılan paniğiHareket halindeki otomobilde yılan paniği

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