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Hareket halindeki yolcu otobüsündeki kavga yargıya taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hareket halindeki halk otobüsünde şoförle kavga eden yolcu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hareket halindeki yolcu otobüsündeki kavga yargıya taşındı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hareket halindeki halk otobüsünde şoförle kavga eden yolcu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Antalya'da 7 Temmuz'da, özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine araç kendi kendine yol almaya başladı. Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı. Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun otobüsü durdurma anları yer aldı.
ŞOFÖR ŞİKAYETÇİ OLDU
Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, güvenlik açısından otobüslerin 4 ile 6 adet kamerayla online izlendiğini söyledi. Otobüslerde ses kaydı yapıldığını da belirten Arslan, “Bu gibi olayları tasvip etmiyoruz. Ayrıca hiç kimse de şoförümüze bu şekilde davranamaz. Şoförümüz savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz de oda olarak konunun takipçisiyiz. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacak, savcılık gereğini yapacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hareket halindeki yolcu otobüsündeki kavga yargıya taşındıHareket halindeki yolcu otobüsündeki kavga yargıya taşındıHareket halindeki yolcu otobüsündeki kavga yargıya taşındıHareket halindeki yolcu otobüsündeki kavga yargıya taşındı

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