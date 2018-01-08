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Hareket halindeyken telefon kullanmayan taksi şoförü arıyorlar

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 2 saat önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da bir taksi durağına asılan 'Telefon ile oynamayan şoför alınacaktır' ilanı ilgi çekti.

Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir taksi durağının kapısına asılan ilana 'Telefon ile oynamayan şoför alınacaktır' yazısı asıldı. Ayrıca taksi durağındaki araçlara kamera sistemleri kurularak herhangi bir olaya karşı güvenlik önlemi alındı. Araçlardaki kameralardan taksi şoförlerinin direksiyon başındayken telefon kullanıp- kullanmadıkları da izleniyor. Durakta çalışan 25 yıllık taksi şoförü 58 yaşındaki Sıtkı Er, "İnsanların can güvenliği ve kazaya sebebiyet vermemek için müşterilerimizin şikayeti üzerine bu yazıyı yazmak zorunda kaldık. İş başvurusu için gelenlere, 'Eğer cep telefonu ile konuşmayacaksan 'Gel buyur' diyoruz" dedi. Bir başka taksi şoförü 26 yaşındaki Oğuz Altındaş uygulamadan müşterilerin çok memnun olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"İlanımızı astıktan sonra telefonla konuşmamaya gayret ettik. Araçtan müşterimizi indirdikten sonra müsait bir yere park edip telefon ile işlerimizi öyle hallediyoruz. Araçta müşteri varken kesinlikle telefon kullanmıyoruz. Bu bizim ve müşterimizin can güvenliği için çok önemli. Ayrıca araçlarımızdaki kamera sistemleri kurduk. Bu kameralar da güvenlik açısından çok önemli. Müşterilerimiz ve biz bu tür uygulamalardan çok memnunuz."

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