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Harran’da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 00:56 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Suriye uyruklu Abit Eslem (38) hayatını kaybetti.

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Suriye uyruklu Abit Eslem (38) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Harran’a bağlı Uzunyol Mahallesinde bulunan 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşatta kalıp işçisi olduğu öğrenilen Abit Elsem, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kanlar içersinde kalan Suriyeli işçiye müdahalede bulunan sağlık görevlileri Elsem’in öldüğünü belirledi. Suriyeli Eslem'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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