Harran'da yıldırım düştü, ziraat mühendisi yaralandı

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ziraat mühendisi Mustafa Beşli yaralandı. Şanlıurfa ve ilçelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bahçesindeki ziraat mühendisi Mustafa Beşli'nin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Beşli yere yığılırken, bir palmiye ağacı da alev aldı. Yaralı mühendis, çevredekiler tarafından otomobille Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Beşli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, ağaçta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

