Hasan Ferit Gedik davasında mahkeme kararını açıkladı

Maltepe Gülsuyu’da gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik’in ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. 3 sanık, “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapse çarptırılırken, tutuklu 3 sanığın ise tahliyesine karar verildi.

Maltepe’de 2013 yılında gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik’in ölümü ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 5’i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mert Kazan, Şahin Eren, Ferhat Keleş, Hakan Taşhan ve Zafer Turhan cezaevinden getirilirken, 8 tutuksuz sanık taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Meray ile yakınları da katıldı.

Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları mahkemeden tahliyesini talep etti.

Hasan Ferit Gedik davasında 3 sanık 25’er yıl hapse çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep’i “kasten öldürme’ suçundan 25’er yıl hapse çarptırdı. Ayrıca, mahkeme heyeti 3 sanık hakkında mağdurlar Gökhan Aktaş, Abdullah Kıyak ve Yalçın İleri’ye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediği gerekçesiyle 22’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Zafer Turhan, Mesut Turhan ve Yakup Dalkılıç hakkında örgüt yöneticiliği suçundan, kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. 24 sanığı, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan 2’şer yıl 6’şar ay hapse çarptıran mahkeme, 10 sanık hakkında aynı suçtan beraat kararı verdi.