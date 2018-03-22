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Hasankeyf’te tahliye gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yeni evleri teslim edilmeden evlerinden çıkarılmaya çalışıldıklarını ileri süren vatandaşlar, yol kapatıp eylem yaptı.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yeni evleri teslim edilmeden evlerinden çıkarılmaya çalışıldıklarını ileri süren vatandaşlar, yol kapatıp eylem yaptı. Polis, eylem yapan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu sırada bir kişi, kendini köprüden atmaya çalıştı. İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, vatandaşların sorunlarının çözümü için gerekenin yapılacağını ifade etti.
Hasankeyf’te, Ilısu Barajı nedeniyle, evleri boşaltılacak olan vatandaşlar, yeni evleri teslim edilmeden evlerinden çıkarılmaya çalışıldıklarını ileri sürerek, belediye önünde toplandı. Burada İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra, Türk bayrakları eşliğinde Batman-Mardin karayoluna yürüdü. Grup, burada oturma eylemi yaparak, yolu trafiğe kapadı. Eylem nedeniyle olay yerinde bulunan polis ekipleri ise vatandaşlara dağılmaları yönünde anons yaptı. Polis, uyardığı vatandaşlara, eylemlerini sonlandırmamaları nedeniyle tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında grup içerisinde bulunan ve polise sandalye fırlatan bazı şahıslar gözaltına alındı. Bu sırada bir vatandaş da kendini köprüden atmaya çalıştı. Şahıs, köprünün üzerinden geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olayın ardından Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, vatandaşları sakinleştirmek amacıyla olay yerine geldi. Grubun saldırısına uğrayan Kösalı olay yerinden ayrılırken, vatandaşlarla konuşan Kaymakam Baygüven, sorunun çözülmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.
Grup adına açıklama yapan Kaleiçi Muhtarı Murat Batıhan ise, “Söz konusu taleplerimizi bugüne kadar resmi mercilere iletmemize rağmen bir sonuç elde edemediğimiz gibi bir muhatap da bulamadık. Sonuç olarak, biz Hasankeyf halkı yeni yerleşim alanı yaşanılabilir bir hale getirilmeden, mağdur edilen hak sahiplerine hak sahiplikleri iade edilmeden, söz verilen Hasankeyf halkının istihdamı sağlanmadan, yapılan bütün çalışmalar halkın hassasiyeti ve güvenliği sağlanmadan süresiz olarak eylemlerimiz devam edeceğiz” dedi.
Grup daha sonra dağıldı.

Hasankeyf’te tahliye gerginliği

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Hasankeyf’te tahliye gerginliği

Hasankeyf’te tahliye gerginliği
2 / 6

Hasankeyf’te tahliye gerginliği

Hasankeyf’te tahliye gerginliği
3 / 6

Hasankeyf’te tahliye gerginliği

Hasankeyf’te tahliye gerginliği
4 / 6

Hasankeyf’te tahliye gerginliği

Hasankeyf’te tahliye gerginliği
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Hasankeyf’te tahliye gerginliği

Hasankeyf’te tahliye gerginliği
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Hasankeyf’te tahliye gerginliği

Hasankeyf’te tahliye gerginliği
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