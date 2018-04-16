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Hasankeyf’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü mevkisinde meydana geldi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş’ten Batman istikametine giden 72 EC 118 plakalı tır ile karşı yönden gelen 72 VY 900 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan tır şoförü, kazayı gören vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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