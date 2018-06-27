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Hasköy Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

MUŞ'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hasköy Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Özkan, Erzurum Başsavcılığı'nın kararı üzerine Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ahmet Özkan'ın dosyasının Erzurum Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

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