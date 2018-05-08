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Hasmını tek kurşunla öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır'ı (35) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Kurt, adliyeye sevk edildi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır'ı (35) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Kurt, adliyeye sevk edildi. Zanlı Kurt tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Ç.Ç.arkadaşı F.K.'yı da alıp tamirden çıkan aracını almak için oto tamircisi Abdullah Kurt'un işyerine gitti. Abdullah Kurt, tamir ettiği araca binip gençlerle birlikte yemeğe gitti. Yemek sırasında Rıdvan Çakır, iddiaya göre, Abdullah Kurt'u telefonla arayarak İnegöl Yeni Belediye binası inşaatının önüne çağırdı. Abdullah Kurt, aracını tamir ettiği gençlerden kendisini İnegöl Yeni Belediye binası inşaatının önüne bırakmasını istedi. İnşaat önünde araçtan inen Abdullah Kurt, husumetlisi Rıdvan Çakır ile aniden kavga etmeye başladı. İddiaya göre kavga sırasında iki taraf da birbirlerine bıçak ve silah çekti. Abdullah Kurt silahla Rıdvan Çakır'a tek el ateş etti. Yaralanan Çakır ağır yaralandı. Abdullah Kurt ise kendisine olay yerine getiren gençlerin aracıyla Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Rıdvan Çakır, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi?nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan cinayet zanlısı Abdullah Kurt ile birlikte zanlıyı olay yerine ve ardından emniyete götüren F.K. ile Ç.Ç. de gözaltına alındı. Cinayet zanlıları hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Abdullah Kurt, basın mensuplarına Haraç istiyordu, o nedenle öldürdüm dedi. Abdullah Kurt çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. F.K. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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