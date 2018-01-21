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Hassa sınırından Afrin'deki hedefler ÇNRA'larla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 22:09 | Son Güncelleme 9 saat önce

HATAY, (DHA)- AFRİN'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk silahlı Kuvvetleri, YPG'ye ait hedefleri, hava kuvvetleri ile karadan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile vuruyor. Askeri kaynaklar ÇNRA'ların bu operasyonda hedeflerin imha edilmesinde önemli başarılar kazandığını belirttiler.

Suriye'nin Afren kentinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri, hem hava hem de kara unsurlarını etkili bir şekilde kullanıyor. Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yanısıra Afrin'deki YPG hedefleri karadan da fırtına obüsleri ile Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile vurularak imha ediliyor.

Hatay Hassa sınırından bu akşam saatlerinde Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile Afrin'deki YPG'ye ait hedeflere seri atışlar gerçekleştirildi. Ayrıca Azez-Afrin sınırındaki hedeflerin de vurulduğu belirtiliyor.

ÇOK NAMLULU ROKET ATAR

Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi, birden fazla roket atma kabiliyetine sahip, tekerlekli ve paletli araçlara monteli silahlardır. Serbest güdümlü veya daha başka güdüm sistemlerine sahip olabilirler. Gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine görmeyerek ateşler açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlayan bir silah sistemi. T-122, en modern alt sistemlere sahip olup 3 kilometreden 40 kilometreye kadar mesafelerde etkili olabiliyor.

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