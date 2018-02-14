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Hasta domuzlardan üretilen sosisler tüm Avrupa’ya dağıtılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

İspanya’daki ünlü bir sosis markasına et satan büyük bir çiftlikte çok sayıda hasta domuz bulunduğu ortaya çıktı.Merkezi İngiltere’de bulunan “Animal Equality” adındaki hayvan koruma derneği, ünlü bir sosis markasına et satan büyük bir çiftlikte çok sayıda hasta domuz bulunduğunu ortaya çıkardı.Tüm Avrupa’ya sosis ihraç eden ünlü bir markayla çalışan domuz çiftliğinde, elde edilen gizli görüntülerin sosyal medyada yayınlanması, Avrupa kamuoyunda soğuk duş etkisi oluştururken, birçok kesimin de tepkilerine neden oldu.Animal Equality derneği aktivistleri tarafından İspanya’nın Alhama de Murcia kentinde bulunan bir domuz çiftliğinde çekilen görüntülerde, hastalıklı domuzların yanı sıra, vücudunun bazı kısımları deforme olmuş domuzlar, kimisi ülserli, kimisi ise enfeksiyon kapmış ya da vücudunun farklı bölgelerinde apseler oluşmuş ve hatta yaralarında larvalar bile bulunan domuzlar bulunuyor.Aktivistler, söz konusu çiftlikte elde edilen görüntülerin bugüne kadar Avrupa topraklarında görüntülenmiş en ağır görüntüler olduğunu savunurlarken, The Independent gazetesinde konuyu gündeme getiren Animal Equality derneğinin müdürü Toni Shephard, görüntülerle ilgili, “İhmal konusunda, bugüne kadar gördüğüm en korkunç görüntüler bunlar olsa gerek” açıklamasında bulundu.“Hayvanları bu şekilde, günlerce ve hatta haftalarca acı içerisinde bırakmak bütün inançlara aykırı.

İspanya’daki ünlü bir sosis markasına et satan büyük bir çiftlikte çok sayıda hasta domuz bulunduğu ortaya çıktı.
Merkezi İngiltere’de bulunan “Animal Equality” adındaki hayvan koruma derneği, ünlü bir sosis markasına et satan büyük bir çiftlikte çok sayıda hasta domuz bulunduğunu ortaya çıkardı.
Tüm Avrupa’ya sosis ihraç eden ünlü bir markayla çalışan domuz çiftliğinde, elde edilen gizli görüntülerin sosyal medyada yayınlanması, Avrupa kamuoyunda soğuk duş etkisi oluştururken, birçok kesimin de tepkilerine neden oldu.
Animal Equality derneği aktivistleri tarafından İspanya’nın Alhama de Murcia kentinde bulunan bir domuz çiftliğinde çekilen görüntülerde, hastalıklı domuzların yanı sıra, vücudunun bazı kısımları deforme olmuş domuzlar, kimisi ülserli, kimisi ise enfeksiyon kapmış ya da vücudunun farklı bölgelerinde apseler oluşmuş ve hatta yaralarında larvalar bile bulunan domuzlar bulunuyor.
Aktivistler, söz konusu çiftlikte elde edilen görüntülerin bugüne kadar Avrupa topraklarında görüntülenmiş en ağır görüntüler olduğunu savunurlarken, The Independent gazetesinde konuyu gündeme getiren Animal Equality derneğinin müdürü Toni Shephard, görüntülerle ilgili, “İhmal konusunda, bugüne kadar gördüğüm en korkunç görüntüler bunlar olsa gerek” açıklamasında bulundu.
“Hayvanları bu şekilde, günlerce ve hatta haftalarca acı içerisinde bırakmak bütün inançlara aykırı. Daha önce buna benzer hiçbir şey görmemiştim” diyen Shephard, “Dev yumurtalıklar ve apseler, ciddi biçimde enfekte olmuş ülserler, yamyamlık, ölü hayvanların hala hayatta olanlara yakın olmaları, görünüşe göre herhangi bir veteriner bakımı olmamış. Hatta bazı domuzların deforme olduklarını bile gördük” diye konuştu. 900 domuzun bulunduğu çiftlikteki hasta domuzların mezbahaya götürüldüklerini savunan Shephard, buradan çıkan etlerin, tüm Avrupa’ya sosis ihraç eden El Pozo markası tarafından kullanıldığına dikkat çekti.
İspanya’daki çiftlikte yaşananları Avrupa Birliği’nin bu konudaki ihmaline bağlayan Shephard, İspanya Hükümeti’ne de, bu tür skandalların yaşanmaması için çağrıda bulundu.

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