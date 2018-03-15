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Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'dan Ankara'ya hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'dan Ankara'ya hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza sabaha karşı Çankırı otogar kavşağında meydana geldi. Çankırı'dan Ankara'ya hasta taşıyan özel bir sigorta şirketine ait 34 JV 7316 plakalı Hüseyin Erbaş (39) yönetimindeki hasta nakil ambulansı, Kemal Özdemir'in (31) kullandığı 18 DN 133 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Kemal Özdemir, aracında bulunan Cemile Özdemir (51), Mehmet Yamanda (9), Firdevs Özge Yamanda (27) ve Polat Özdemir (6) ile hasta nakil aracında bulunan İbrahim Mehmetoğlu (62) yaralandı. 6 yaralı, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıHasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıHasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıHasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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