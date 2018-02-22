Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bir hasta nakil ambulansı şarampole uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Muğla-Fethiye Karayolu Toparlar Mahallesi Kazancı Mevkii'nde meydana geldi. Marmaris Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastayı ve refakatçisini alarak Ortaca'daki evine götüren Hasan Akyol yönetimindeki 48 NC 186 plakalı hasta nakil ambulansı, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metreden şarampole uçtu. Kazada, 2 ambulans personeli ve ambulansta bulunan hasta ve yakını, yara almadan kurtuldu. Ambulansta bulunan hasta ve yakını, evlerine başka bir ambulansla gönderildi. Olay yerine çağrılan kurtarıcıyla ambulans şarampolden çıkartıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı
Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar
2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi
Şov yıldızının skandal görüntüleri internete sızdı!
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum