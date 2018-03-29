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Hasta nakil aracı kaza yaptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Bursa’da hasta nakil minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.Kaza, Bursa-Orhaneli kara yolunun Kapıkaya mevkiinde meydana geldi.

Hasta nakil aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Bursa’da hasta nakil minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Orhaneli kara yolunun Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Burhan idaresindeki 10 PJ 583 hasta nakil aracı ile Emre Uslu’nun kullandığı 11 DV 845 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başından darbe alan Hatice Uslu’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Hasta nakil aracı kaza yaptı: 3 yaralı

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