Hasta nakil aracının otomobile çarptığı kaza kamerada

Çankırı’da özel hasta nakil aracının otomobile çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Çankırı-Ankara karayolu Çankırı Otogar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, hasta taşıyan Hüseyin Erbaş’ın (39) kullandığı 34 JV 7316 plakalı özel hasta nakil aracı kırmızı ışıkta geçerek, Kemal Özdemir’in (31) kullandığı 18 DN 133 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza anının şehir polis kameraları tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşakta ışıklarda bekleyen 18 DN 133 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla hareket ediyor. Kavşakta yolun sağından gelen özel hasta nakil aracı kırmızı ışıkta durmadan devam ediyor. Bunu gören bir midibüs duruyor ancak midibüsün solunda bulunan otomobil ise ambulansı fark etmiyor. Hızla gelen ambulans otomobile çarparak sürüklüyor.