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Hasta yakınından diş hekimine saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 17:53 | Son Güncelleme

SİVAS'ta hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan diş hekimi Alkan Demirkan, yaralandı.  Olay, saat 10.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi Polikliniği'nde meydana geldi.

Hasta yakınından diş hekimine saldırı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan diş hekimi Alkan Demirkan, yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi Polikliniği'nde meydana geldi. Hasta yakını O.T., kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle diş hekimi Alkan Demirkan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından O.T. Demirkan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu O.T.'ye engel olan Demirkan'ın meslektaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırı sonunda kaşından yaralanan Demirkan'a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Saldırıyı gerçekleştiren O.T., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demirkan saldırgandan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
HASTANE YÖNETİMİNDEN TEPKİ
Saldırı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Şen sağlık çalışanlarına şiddetin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü belirterek, "Söz konusu şiddet olaylarına maalesef bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Hastanemiz diş hekimi Alkan Demirkan kendini bilmez bir şahıs tarafından darp edilmiş, bu üzücü olay sonrasında hekimimizin kaşına dikiş atılmıştır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Bu üzücü olay toplumun sağlığını her şeyin üstünde tutan Türkiye'nin her bir yanında gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanlarının hayatlarının ve sağlıklarının nasıl bir risk altında olduğunu göstermesi bakımından çarpıcıdır. Sağlık çalışanları giderek kronikleşen bir şiddet sarmalının içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetimi olarak ve birlikte çalıştığımız arkadaşımıza karşı olan bu korkunç saldırıyı tüm sağlık çalışanlarına yapılmış sayarak nefretle kınıyor, bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamayı temenni ediyoruz. Ayrıca diş hekimimiz meslektaşımız Alkan Demirkan hocamıza da acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.
Polis tarafından gözaltına alınan O.T’nin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Hasta yakınından diş hekimine saldırıHasta yakınından diş hekimine saldırıHasta yakınından diş hekimine saldırıHasta yakınından diş hekimine saldırı

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