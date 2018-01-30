Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

ABD'de kullanıma giren yeni bir hizmet, bakıma ihtiyaç duyan, yalnız yaşayan hastalar ve yaşlılara 24 saat boyunca dijital hayvanlar aracılığıyla yardım ediyor.
Dijital hayvanlar, çağrı merkezi benzeri bir merkezdeki gerçek çalışanlar tarafından seslendirilip, hastalarla iletişim kuruyor. "İlaçlarını aldın mı? Doktorunu aramamı ister misin?" gibi sorularla hastalara yardım eden hizmet, büyük rağbet görüyor.
BBC Türkçe
Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti
ABD'den ezber bozan YPG yorumu!
Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü
Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum