Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

ABD'de kullanıma giren yeni bir hizmet, bakıma ihtiyaç duyan, yalnız yaşayan hastalar ve yaşlılara 24 saat boyunca dijital hayvanlar aracılığıyla yardım ediyor.

Dijital hayvanlar, çağrı merkezi benzeri bir merkezdeki gerçek çalışanlar tarafından seslendirilip, hastalarla iletişim kuruyor. "İlaçlarını aldın mı? Doktorunu aramamı ister misin?" gibi sorularla hastalara yardım eden hizmet, büyük rağbet görüyor.

BBC Türkçe