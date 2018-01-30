HABER

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 17:56 | Son Güncelleme

ABD'de kullanıma giren bir hizmet, bakıma ihtiyaç duyan hastalara 24 saat boyunca yardım ediyor.

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

ABD'de kullanıma giren yeni bir hizmet, bakıma ihtiyaç duyan, yalnız yaşayan hastalar ve yaşlılara 24 saat boyunca dijital hayvanlar aracılığıyla yardım ediyor.

Dijital hayvanlar, çağrı merkezi benzeri bir merkezdeki gerçek çalışanlar tarafından seslendirilip, hastalarla iletişim kuruyor. "İlaçlarını aldın mı? Doktorunu aramamı ister misin?" gibi sorularla hastalara yardım eden hizmet, büyük rağbet görüyor.

BBC Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD bakım dijital hayvan

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Son dakika! Van-Hakkari karayolunda feci kaza

Son dakika! Van-Hakkari karayolunda feci kaza

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.