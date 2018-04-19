Hastane bahçesinden motosiklet çaldılar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hastane bahçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hastane bahçesinden bir motosikletin çalındığı ihbarını alan polisler, peşine düştükleri Halil B. ve Serdar B. isimli zanlıları suçüstü yakaladı. Daha önce de aynı bölgede 3 motosikletin çalındığını belirleyen ekipler, 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde hırsızlığı aynı şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Şahıslar, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken motosikletlerden biri zanlılarla birlikte, diğer üçü ise ilçeye bağlı Pekmezli ve Ekinyazı mahallelerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alınırken yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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