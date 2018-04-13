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Hastane çalışanı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da özel bir hastanede teknisyen olarak çalışan Z.G.'nin odasında uyuşturucu bulundu. Z.G.

Hastane çalışanı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da özel bir hastanede teknisyen olarak çalışan Z.G.'nin odasında uyuşturucu bulundu. Z.G. ve birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D. tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir süredir takibe aldıkları iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Polis, şüpheliler Z.G. ile M.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine şüphelilerden Z.G.,'nin teknisyen olarak çalıştığı özel hastanedeki odasında da arama yapıldı. Aramada, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi, bonzai, uyuşturucu niteliğinde haplar, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan haplar ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Z.G. ile M.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Hastane çalışanı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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