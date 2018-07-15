Hastane inşaatında göçük: 8 işçi yaralandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası inşaatında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Demir ve betonların altında kalıp yaralanan 8 işçi, kurtarıldıktan sonra yandaki hastanede tedaviye alındı.
Olay öğlen saatlerinde Başbağlar Mahallesi'ndeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yapımı devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Bu yıl temeli atılan inşaatte işçilerin çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çöken beton ve demirlerin altında 8 işçi kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu beton ve demirlerin altında sıkışan işçiler kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan 8 işçiden 6'sı ayakta tedavi edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan olay yerine gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'da hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgiler aldı.
FOTOĞRAFLI
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı
Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum