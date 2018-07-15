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Hastane inşaatında göçük: 8 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası inşaatında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası inşaatında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Demir ve betonların altında kalıp yaralanan 8 işçi, kurtarıldıktan sonra yandaki hastanede tedaviye alındı. Olay öğlen saatlerinde Başbağlar Mahallesi'ndeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yapımı devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Bu yıl temeli atılan inşaatte işçilerin çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çöken beton ve demirlerin altında 8 işçi kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu beton ve demirlerin altında sıkışan işçiler kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan 8 işçiden 6'sı ayakta tedavi edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan olay yerine gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'da hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgiler aldı.

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