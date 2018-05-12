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Hastane inşaatında iskele çöktü: 5 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIRr'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastanenin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır, 5 işçi yaralandı.

Hastane inşaatında iskele çöktü: 5 işçi yaralı

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIRr'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastanenin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır, 5 işçi yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden özel bir hastanenin iç bölümündeki çalışmalar sırasında iskele çöktü. Bu sırada birinci katta çalışan 5 işçi düştü. İskele demirlerinin altInda kalan işçiler, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı. Biri ağır yaralanan 5 işçi, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Hastane inşaatında iskele çöktü: 5 işçi yaralıHastane inşaatında iskele çöktü: 5 işçi yaralıHastane inşaatında iskele çöktü: 5 işçi yaralıHastane inşaatında iskele çöktü: 5 işçi yaralı

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