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Hastane kanalizasyonunda 2'nci cenin bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda 15 haftalık cenin bulundu.

Hastane kanalizasyonunda 2'nci cenin bulundu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta, Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda 15 haftalık cenin bulundu. Aynı kanalizasyonda 16 gün önce de cenin bulunmuştu.
Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda sabah saatelerinde temizlik yapan belediye işçileri, cenini fark etti. İşçiler, polisi arayarak durumu haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenin kanalizasyondan çıkarılarak el arabasına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra cenin Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
AYNI YERDE 16 GÜN SONRA 2'NCİ CENİN
Aynı kanalizasyonda 9 Temmuz'da da 15 haftalık cenin bulunmuştu. Polisin yaptığı çalışmanın ardından cenini D.A. (27) adlı kadının hastane tuvaletinde düşürdüğü ortaya çıkmıştı. D.A. ifadesinde kanaması nedeniyle hastaneye gittiğini, tuvaletteyken düşük yaptığını daha sonra fark ettiğini ve korkusundan kimseye söyleyemediğini anlatmıştı. D.A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Hastane kanalizasyonunda 2'nci cenin bulunduHastane kanalizasyonunda 2'nci cenin bulunduHastane kanalizasyonunda 2'nci cenin bulunduHastane kanalizasyonunda 2'nci cenin bulundu

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