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Hastane kantininde engelli kıza taciz iddiasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 11 saat önce

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nin kantininde zihinsel engelli P.C.'yi (13) taciz ettiği iddia edilen O.D. (34), gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kantininde meydana geldi. Bir yakının yanında refakatçi olarak bulunan O.D., hastane kantininde zihinsel engelli P.C. isimli kız çocuğunu, iddiaya göre öpmek istedi. O.D., ardından P.C.'ye evlilik teklifinde bulundu. P.C.'nin durumu yakınlarına anlatması üzerine arbede çıktı. Araya giren özel güvenlik görevlileri, O.D.'yi kantinden alarak hastane polisinin olduğu bölüme getirdi. Bir süre ortalığın sakinleşmesi beklendikten sonra O.D., polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan O.D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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