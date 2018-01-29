Hastane kantininde kadın cinayeti (2)

'BENİ KANDIRMAYACAKTIN' DİYE BAĞIRMIŞ
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde, yanına yaklaştığı Hörü Sarıkaya'yı (38) tabancayla vurarak, öldüren Hasan H.C. (75), hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Buradaki ifadesinde, Hörü Sarıkaya'nın bir süre önce yaşamını yitiren hasta eşine bakıcılık yaptığını söyleyen Hasan H.C., bu sürede Sarıkaya ile yakınlaştıklarını ve eşi öldükten sonra da dini nikahla birlikte yaşamaya başladıklarını anlattı. Hasan H.C., Hörü Sarıkaya'nın kendisinden, arsalarından birini üzerine tapulamasını istediğini, tapuyu verdikten sonra da ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Hasan H.C.'nin bu olaydan sonra Hörü Sarıkaya'yı bir süre takip ettiği ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde gördükten sonra da "Beni kandırmayacaktın" diye bağırarak, tabancayla 3 el ateş ettiği kaydedildi. Hasan H.C.'nin polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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