Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde başından vurularak öldürülen kadının, daha önce cinayet zanlısının karısının bakıcısı olduğu, kadın öldükten sonra ise yaşlı adamla bir süre dini nikahlı olarak yaşadıkları, kadının bu sırada arsaları üzerine geçirdikten sonra yaşlı adamdan ayrıldığı iddia edildi.
İHA'nın haberine göre olay, bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde meydana geldi. Muayene olmak için hastaneye gelen 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya, hastane kantininde tost yediği esnada kantin bariyerlerinin ardından 75 yaşındaki Hasan Hüseyin C. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
"DOLANDIRDI" İDDİASI
Hürü Sarıkaya'nın, tabancayla kendisini vuran Hasan Hüseyin C.'nin eski eşinin bakıcısı olarak çalıştığı ve eşi öldükten sonra da dini nikahlı olarak bir süre birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Ayrıca Hürü Sarıkaya'nın, Hasan Hüseyin C.'nin arsasını üzerine yaptırdıktan sonra ayrıldığı, bunun üzerine dolandırıldığını ileri süren C.'nin cinayeti işlediği iddia edildi.
Öte yandan, cinayet zanlısı Hasan Hüseyin C. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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