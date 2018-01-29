HABER

Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 17:25 | Son Güncelleme 2 saat önce

Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki bir kadın hastane kantininde başından vurularak öldürüldü. Hürü Sarıkaya'nın, tabancayla kendisini vuran Hasan Hüseyin C.'nin eski eşinin bakıcısı olarak çalıştığı ve eşi öldükten sonra da dini nikahlı olarak bir süre birlikte yaşadıkları ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde başından vurularak öldürülen kadının, daha önce cinayet zanlısının karısının bakıcısı olduğu, kadın öldükten sonra ise yaşlı adamla bir süre dini nikahlı olarak yaşadıkları, kadının bu sırada arsaları üzerine geçirdikten sonra yaşlı adamdan ayrıldığı iddia edildi.

İHA'nın haberine göre olay, bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde meydana geldi. Muayene olmak için hastaneye gelen 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya, hastane kantininde tost yediği esnada kantin bariyerlerinin ardından 75 yaşındaki Hasan Hüseyin C. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

"DOLANDIRDI" İDDİASI

Hürü Sarıkaya'nın, tabancayla kendisini vuran Hasan Hüseyin C.'nin eski eşinin bakıcısı olarak çalıştığı ve eşi öldükten sonra da dini nikahlı olarak bir süre birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Ayrıca Hürü Sarıkaya'nın, Hasan Hüseyin C.'nin arsasını üzerine yaptırdıktan sonra ayrıldığı, bunun üzerine dolandırıldığını ileri süren C.'nin cinayeti işlediği iddia edildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı Hasan Hüseyin C. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!
Çocuk gelini kurtarmak için film gibi operasyon!
Eşinin gazozuna ilaç attı, baldızını sıkıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet kantin aftonkarahisar Hürü Sarıkaya hastane kantini

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaş olmuş 75 ne işin var 38 yaşındaki bayanla çoğu kişi bilirki, 37 yaş farkı normal bir evlilik durumu değil menfaatler ortaya karışır bu evliliktende hayır gelmez .
Diğer Haberler
10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

Kendi düştü, başkalarının düşmemesi için nöbet tuttu

Kendi düştü, başkalarının düşmemesi için nöbet tuttu

Çocuk gelini kurtarmak için film gibi operasyon!

Çocuk gelini kurtarmak için film gibi operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.