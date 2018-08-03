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Hastane kapısında kurşun yağdırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 04:36 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir hastane önünde husumetlisi tarafından kurşunlanarak başından ve göğsünden vurulan bir kişi ağır yaralandı. Şüpheli veya şüpheliler yaşanan olay sonrası kaçarken, ağır yaralı şahsın yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, 33 yaşındaki İ.S. yakınları ile birlikte rahatsızlanan çocuğunu hastaneye getirdi. İ.S., bu esnada husumetlisi olduğu öne sürülen şüpheli veya şüphelilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Tabancadan çıkan kurşunlar İ.S.’nin göğsüne ve başına isabet etti. Yaşanan olay sonrasında şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralı İ.S.’ye ilk müdahale Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi’nde yapıldı. Yaralı İ.S. daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Yaşanan olay sonrasında yaralı İ.S.’nin hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri İ.S.’yi vurup yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralı İ.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya hastane silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
memleket Texas sı geçti.herkeste silah ..yeni Türkiye dedikleri bu herhalde....
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