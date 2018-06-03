HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hastane önünde baba ve oğlunu öldürdü, 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Bursa'da, eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Muammer Kılıç (46) ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı (18) öldürmekten ömürboyu hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan İbrahim Güzelgöz (42), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı usulden bozması üzerine tekrar hakim karşısına çıktı.

Halil ÖZÇOBAN BURSA, (DHA) Bursa'da, eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Muammer Kılıç (46) ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı (18) öldürmekten ömürboyu hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan İbrahim Güzelgöz (42), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı usulden bozması üzerine tekrar hakim karşısına çıktı. Güzelgöz, bu kez işlediği her bir cinayet için 25'er yıldan toplam 50 yıl hapis hapis cezası aldı. Merkez Osmangazi ilçesinde 21 Ekim 2015 gecesi, 3 çocuk babası ambulans sürücüsü İbrahim Güzelgöz, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı Muammer Kılıç ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı konuşmak için çağırdığı hastanenin acil servisi önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Cinayetler sonrası polise teslim olan İbrahim Güzelgöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim Güzelgöz yaptığı savunmasında, Vicdan azabı çekiyorum. Ben onları tasarlayarak öldürmedim. O gün muayene olmak için Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittim. Çıkışta Muammer ve oğlu Muhammet Enez ile karşılaşınca olanlar oldu dedi. Yapılan yargılama sonrası Güzelgöz, Muammer Kılıç'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İbrahim Güzelgöz'ün avukatının yaptığı itiraz sonrası dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve verilen cezanın fazla oluşu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Güzelgöz'ün, yapılan kontroller sonucu akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi ve yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti sanığın duruşmadaki iyi hali ve hafiletici gerekçeleri dikkate alarak İbahim Güzelgöz'e her iki cinayetten 25'er yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
7 yaşındaki Halil, Kelkit Çayı'nda aranıyor7 yaşındaki Halil, Kelkit Çayı'nda aranıyor
Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (2) - YenidenAntalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'a turist akını

Bodrum'a turist akını

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.