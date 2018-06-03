Hastane önünde baba ve oğlunu öldürdü, 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı (Arşiv)

Halil ÖZÇOBAN BURSA, (DHA) Bursa'da, eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Muammer Kılıç (46) ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı (18) öldürmekten ömürboyu hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan İbrahim Güzelgöz (42), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı usulden bozması üzerine tekrar hakim karşısına çıktı. Güzelgöz, bu kez işlediği her bir cinayet için 25'er yıldan toplam 50 yıl hapis hapis cezası aldı. Merkez Osmangazi ilçesinde 21 Ekim 2015 gecesi, 3 çocuk babası ambulans sürücüsü İbrahim Güzelgöz, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı Muammer Kılıç ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı konuşmak için çağırdığı hastanenin acil servisi önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Cinayetler sonrası polise teslim olan İbrahim Güzelgöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim Güzelgöz yaptığı savunmasında, Vicdan azabı çekiyorum. Ben onları tasarlayarak öldürmedim. O gün muayene olmak için Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittim. Çıkışta Muammer ve oğlu Muhammet Enez ile karşılaşınca olanlar oldu dedi. Yapılan yargılama sonrası Güzelgöz, Muammer Kılıç'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İbrahim Güzelgöz'ün avukatının yaptığı itiraz sonrası dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve verilen cezanın fazla oluşu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Güzelgöz'ün, yapılan kontroller sonucu akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi ve yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti sanığın duruşmadaki iyi hali ve hafiletici gerekçeleri dikkate alarak İbahim Güzelgöz'e her iki cinayetten 25'er yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi.

