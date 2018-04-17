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Hastane önünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde sağlık raporu için gelen bir kişiyi vurarak ölümüne neden olan şüpheli polis tarafından yakalandı.Gaziantep Valiliği, polislerin sağlık raporu için hastaneye götürdüğü şahsı vuran şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Gaziantep’te Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde sağlık raporu için gelen bir kişiyi vurarak ölümüne neden olan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Gaziantep Valiliği, polislerin sağlık raporu için hastaneye götürdüğü şahsı vuran şüphelinin yakalandığını açıkladı. Valiliğin yaptığı açıklamada, “Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde tabancayla ateş etmek suretiyle şüpheli U.B. adlı şahsı yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli A.T. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibi sonucu 1 adet tabanca ile birlikte ele geçirilmiştir” denildi.
Gaziantep’te sağlık raporu için geldiği hastane önünde silahlı saldırıda vurularak ağır yaralanan zanlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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