HABER

Hastane otoparkında bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir hastanenin otoparkında aracının içinde bekleyen Naim C., yanına gelen kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.  Olay akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Mahallesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir hastanenin otoparkında aracının içinde bekleyen Naim C., yanına gelen kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Mahallesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Aracının içerisinde oturan Naim C.'nin yanına gelen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. Naim C. sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. İlk müdahalesi Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yapılan Naim C., daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, Naim C.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
Hayrat'ta kamyonet dereye uçtu: 7 yaralıHayrat'ta kamyonet dereye uçtu: 7 yaralı
Motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'li Atila Sertel: Erken seçim geliyor

CHP'li Atila Sertel: Erken seçim geliyor

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada...

Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada...

İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!

İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.