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Hastane otoparkında bacağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 18:48 | Son Güncelleme 9 saat önce

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, Fatih Yanmaz (43), özel bir hastanenin otoparkında borç- alacak nedeniyle tartıştığı kişi tarafından tabancayla sol bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Adapazarı Tepekum Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Yanmaz ile adı öğrenilemeyen bir kişi arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, üzerindeki tabancayı çıkararak Yanmaz'ın sol bacağına ateş edip kaçtı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Fatih Yanmaz yere yığıldı. Silah seslerini duyarak olay yerine koşan hastane çalışanları Yanmaz'ı hastaneye aldı. Fatih Yanmaz hastanede tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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