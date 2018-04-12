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Hastane otoparkında hafif ticari araç yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik Devlet Hastanesi otoparkında, park halindeki hafif ticari araç, alev aldı.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik Devlet Hastanesi otoparkında, park halindeki hafif ticari araç, alev aldı. Yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Birecik Devlet Hastanesi'ne gelen Menderes Açar'a ait otoparktaki 27 L 1844 plakalı hafif ticari araç, alev aldı. Aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verip, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçta zarara neden olan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Araç çağrılan çekiciyle otoparktan kaldırıldı.

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