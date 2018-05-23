HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hastane otoparkında jandarma ekiplerine ateş açtı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

PENDİK'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı. 1 jandarma personeli yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı.

Kocaeli sivil jandarma ekiplerinin takibindeki şüpheli, Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında gözaltına alınmak istendiği sırada jandarmaya ateş açtı. Ekipler de şüpheliye karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir jandarma personeli hafif yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Sultangazi'de güvenlik kamerasına yansıyan soygunculara operasyonSultangazi'de güvenlik kamerasına yansıyan soygunculara operasyon
Eşini yaralı halde bırakıp, etek atmaya gittiği iddiasıEşini yaralı halde bırakıp, etek atmaya gittiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.